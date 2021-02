Ligue des Champions (H/J6) : Nantes s'en sort bien face à Zagreb

Après sa défaite frustrante face au FC Barcelone et son match nul face à Aix, Nantes devait réagir. Et quoi de mieux que la réception de Zagreb, qui n’a pas connu la victoire cette saison en Ligue des Champions, pour y parvenir. Mais le « H » ne s’est pas facilité la tâche. Emmené par Rok Ovnicek (2 buts sur 5 tirs), le club nantais a maîtrisé le début de match et fait un premier écart de trois buts au quart d’heure de jeu. Un avantage qui n’a pourtant pas tenu plus de sept minutes, les Croates égalisant par l’intermédiaire de David Mandic (5 buts sur 8 tirs), venu conclure une série de trois buts consécutifs. Plus efficaces face au but dans les derniers instants de la première période et profitant des interventions de Radivoje Ristanovc (3 arrêts à 27% d’efficacité), les joueurs de Zagreb ont conclu les 30 premières minutes avec un court avantage d’une longueur, contre le cours du jeu. Le retour sur le parquet a permis à Zagreb de marquer deux buts coup sur coup par Senjamin Buric (4 buts sur 4 tirs) et David Mandic pour prendre trois longueurs d’avance.

Nantes à réaction

L’alerte a alors été sonnée côté nantais avec Valero Rivera (10 buts sur 13 tirs) et Kiril Lazarov (3 buts sur 5 tirs) qui ont égalisé en l’espace de trois minutes. Avec Cyril Dumoulin présent dans sa cage (5 arrêts à 28% d’efficacité), le « H » a pu reprendre les devants au tableau d’affichage et faire la course en tête jusqu’a l’orée des dix dernières minutes. Kiril Lazarov manquant trois tirs, dont deux jets de sept mètres sur le poteau, consécutifs, Zagreb a pu mettre la pression sur Nantes et à cinq minutes de la fin de la rencontre, repasser devant grâce à Matej Hrstic (5 buts sur 8 tirs). Entré en fin de match, Emil Nielsen a été un véritable mur dans son but (4 arrêts à 44% d’efficacité) et offert à son équipe des munitions pour faire la différence. Dragan Pechmalbec (2 buts sur 3 tirs), Antonio Gurbindo (1 but sur 1 tir) et Aymeric Minne (2 buts sur 4 tirs) en ont bien profité pour offrir la victoire à Nantes (30-28). Une réaction en toute fin de match qui voit le club de Loire-Atlantique repartir de l’avant mais surtout rester à la sixième place de son groupe.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

6eme journée

Mercredi 28 octobre 2020

Celje - Motor Zaporozhye : 31-32

Kiel - Veszprém : 31-31



Jeudi 29 octobre 2020

FC Barcelone - Aalborg : 42-33



Mardi 23 février 2021

Nantes - Zagreb : 30-28



Classement du Groupe B

1- FC Barcelone 24 points

2- Veszprém 17

3- Aalborg 12

4- Motor Zaporozhye 12

5- Kiel 11

6- Nantes 10

7- Celje 6

8- Zagreb 0