Ligue des Champions (H/J6) : Le PSG battu cette fois par Kielce

Hansen a pourtant réalisé le 100%

Trois de chute pour le PSG. Ce mercredi soir, à l'occasion de la sixième journée de la Ligue des Champions de handball masculin, le club s'est incliné pour la troisième fois de la saison, la deuxième fois consécutive, après Barcelone, mais cette fois du côté de Kielce en Pologne (38-33). Les Parisiens ont fait jeu égal avec leur adversaire d'un soir, du moins lors des premières minutes de cette rencontre.En fin de première période, les champions d'Europe 2016 ont même porté leur avance jusqu'à +6 (18-12), tout en infligeant à leur adversaire d'un soir un 13-9 pour rentrer au vestiaire avec une confortable avance de cinq unités (19-14). Dans le second acte, les Parisiens ont alors bien cru pouvoir revenir, à la faveur d'un 5-1 en leur faveur, pour ramener leur retard à seulement deux unités (21-19).Mais ce fut ensuite eux qui ont connu un petit trou d'air. Grâce à un 4-0, Kielce a alors assez tranquillement repris son avance (25-19). Cette fameuse avance a même été portée jusqu'à +7 (27-20, 28-21, 29-22, 30-23, 34-27, 35-28), pour donc se stabiliser définitivement à +5 (38-33). Tout cela malgré Mikkel Hansen et son 8/8., dans cette même compétition, le 23 février dernier (37-26). Le PSG, leader du classement du championnat de France, enregistre sa troisième défaite de la saison, toutes en Ligue des Champions et à chaque fois à l'extérieur, après Veszprem (34-31), le 16 septembre dernier, puis Barcelone (30-27), jeudi dernier, pour également un match nul ainsi que deux victoires. Pour Kielce, leader du classement de son championnat national, il s'agit d'une dixième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, la cinquième en Ligue des Champions. Au classement du groupe B, Kielce est en tête, tandis que le PSG est quatrième.