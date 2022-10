Ligue des Champions (H/J4) : Nantes enchaine en étrillant Celje

𝐂𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐟𝐟𝐥𝐞𝐭 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 ✅

60 minutes pleines et nouvelle victoire sur le parquet de Celje.

Match très propre de nos Violets, bravo les mecs ! 👏#CELJEHBCN pic.twitter.com/DMhV1LisWs



Nantes en toute tranquillité

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

4eme journée

Classement du Groupe B

Nantes est bel et bien lancé en Ligue des Champions. Battus d’entrée à Kielce, les joueurs de Grégory Cojean en sont désormais à trois victoires de suite sur la scène continentale. En effet, après Szeged et Elverum, c’est Celje qui a cédé sur son parquet face au « H ». Si Stefan Zabic (1 but sur 2 tirs) a répondu à l’ouverture du score d’Aymeric Minne (8 buts sur 11 tirs), les Nantais ont très vite pris le large au tableau d’affichage. En plus des interventions d’Ivan Pesic (13 arrêts à 35% d’efficacité) dans la cage, Kauldi Odriozola (2 buts sur 2 tirs) et Jorge Maqueda (1 but sur 1 tir) se sont mis au diapason pour signer un 5-0, créant ainsi le premier écart significatif dans cette rencontre. Emmené par Aleks Vlah (9 buts sur 14 tirs), Celje a tenté de réagir et a pu revenir à trois longueurs peu après le quart d’heure de jeu, profitant d’un moment de flottement des joueurs de Loire-Atlantique, qui ont dû passer une trentaine de secondes en double infériorité numérique.Toutefois, Alexandre Cavalcanti (6 buts sur 9 tirs) et Jérémy Toto (3 buts sur 3 tirs) ont remis le « H » dans le sens de la marche. Un double arrêt d’Ivan Pesic juste avant le retour aux vestiaires a offert six longueurs d’avance à Nantes. L’entame de la deuxième période a longtemps vu le score osciller entre cinq et huit buts d’écart en faveur du vice-champion de France, malgré des maladresses de part et d’autre dans le secteur offensif. Toutefois, progressivement, Celje a baissé de pied et ouvert des brèches. Rok Ovnicek (4 buts sur 7 tirs), Baptiste Damatrin (5 buts sur 6 tirs) ou encore Alexander Shkurinskiy (3 buts sur 4 tirs) s’en sont donnés à cœur joie pour faire fructifier la performance d’ensemble de leur équipe au tableau d’affichage. Terminant la rencontre sur un 4-1 en l’espace de quatre minutes, Nantes s’impose de onze longueurs (24-35) et prend provisoirement la tête du Groupe B devant le FC Barcelone, qui reçoit ce jeudi la lanterne rouge Elverum, battue lors de ses trois premières sorties.Celje -: 24-35Szeged - AalborgElverum - FC BarceloneKielce - KielKiel 4Aalborg 4Kielce 4Celje 2Szeged 0Elverum 0Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.