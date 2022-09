Ligue des Champions (H/J3) : Nantes enchaîne et étrille Elverum

Nantes seul au monde après la pause

Nantes enchaîne. Et avec la manière. Ce jeudi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le H a enregistré une deuxième victoire consécutive et même étrillé les Norvégiens d'Elverum, actuels cinquièmes du classement de leur championnat national (41-30).Ces derniers ont alors pris les devants, sans pour autant compter plus de deux buts d'avance (1-3, 2-4). Après un échange de politesses entre les deux formations, les locaux ont alors décidé de prendre définitivement les choses en mains.Et plus précisément à partir de 9-9. A la faveur d'un cinglant +7, Nantes, sous la houlette notamment d'Aymeric Minne (sept buts à 100% de réussite), a alors porté le score à 16-9, pour le stabiliser à +6 au moment de rentrer au vestiaire (20-14).Au classement du groupe B, Nantes, qui enchaîne avec une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues, se retrouve à la quatrième place, tandis qu'Elverum est bon dernier avec seulement des défaites.Ruben Marchan Criado (1), Thibaud Briet (3), Aymeric Minne (7), Linus Persson (3), Valero Rivera Foch (3), Alexandre Cavalcanti (6), Rok Ovnicek (2), Baptiste Damatrin-Bertrand (2), Pedro Portela (3), Jorge Marqueda Peno (3), Théo Monar (2, Kauldi Odriozola Yeregui (6).Aalborg -: 28-30- Szeged : 34-29- Celje : 38-30- Elverum : 41-30Aalborg 4Kielce 4Celje 2Szeged 0Elverum 0Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 3eme à la 6eme place disputeront les huitièmes de finale.