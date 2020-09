Ligue des Champions (H/J2) : Nantes s'offre Kiel

Dans sa cage, Nielsen les a tous écœurés

Quelle performance de Nantes ! Ce jeudi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions masculine de handball, le H s'est offert le scalp de Kiel (27-35), en Allemagne de surcroît, du côté de la Wunderino Arena.Un excellent résultat final, quand on sait que les Allemands, dans le Final Four l'an passé, ont également déjà soulevé ce trophée à trois reprises par le passé. C'était alors en 2007, 2010 et 2012. A la pause, les Nantais étaient déjà devant (15-12) et leur avance n'a donc pas cessé de s'accroître. Kiel a bien fait la course en tête, mais seulement en début de match, et sans jamais prendre le large (1-0, 2-1, 3-2). Durant cette rencontre, le club basé dans le département de la Loire-Atlantique a été surtout porté par sa doublette d'Espagnols.En effet, Valero Rivera termine ce match avec un total de dix buts inscrits pour treize tentatives, quand son compatriote Adria Figueras en marquait six. Dans la cage, Emil Nielsen a écœuré tous ses adversaires, avec un total de douze arrêts effectués. Après sa défaite inaugurale, contre Veszprem (24-28), le club français lance donc idéalement cette nouvelle campagne européenne., mais il n'y a donc pas eu de confirmation. Au classement du groupe B, Nantes est quatrième, tandis que sa victime d'un soir suit juste derrière, à la cinquième place. Ce jeudi soir, les hommes d'Alberto Entrerrios fêtaient leur 100eme match sur la scène européenne. Un 100eme match qui restera dans leur mémoire, à n'en pas douter. Prochain rendez-vous, Barcelone, pour le compte de la 3eme journée.