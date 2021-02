Ligue des Champions (H/J13) : Nantes concède le nul face à Kiel

Après avoir fait douter le FC Barcelone, Nantes a encore touché du doigt un exploit. A l’occasion de la réception de Kiel, sacré champion d’Europe en décembre dernier, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont une nouvelle fois réalisé une très grande performance mais n’ont pas été payés au niveau du résultat. Si Hendrik Pekeler (2 buts sur 4 tirs) a ouvert le score, ce sont les Nantais qui ont pris la main au tableau d’affichage. Sous l’impulsion d’Alexandre Cavalcanti (3 buts sur 5 tirs) et d’Aymeric Minne (4 buts sur 7 tirs), les Nantais n’ont pas laissé les Allemands passer devant au score pendant le reste de la première période. Si Kiel a su égaliser, c’est bien Nantes qui a mis le dernier coup d’accélérateur avant la pause, Adrian Figueras (2 buts sur 2 tirs) et Baptiste Damatrin (3 buts sur 4 tirs) profitant des fautes adverses pour aller tromper Dario Quenstedt (3 arrêts à 19% d’efficacité) et donner trois longueurs d’avance au « H » à la pause. Mais, au retour sur le parquet de la H Arena, Kiel a lancé Niklas Landin (7 arrêts à 39% d’efficacité) dans le but.

Nantes pourra encore avoir des regrets

Et le gardien des champions du monde danois s’est mis à la hauteur de la rencontre, repoussant les deux premiers tirs nantais. Mais Kiril Lazarov (5 buts sur 8 tirs) a veillé au grain pour maintenir Nantes devant au tableau d’affichage... pour un temps. Car, avec trois tirs manqués coup sur coup, les joueurs d’Alberto Entrerrios ont laissé les Allemands revenir à hauteur à 20 minutes de la fin de la rencontre. Plus solides en défense, les Nantais ont pu récupérer de bons ballons et reprendre trois buts d’avance à l’entame des dix dernières minutes. Mais la sortie d’Alexandre Cavalcanti pour une troisième exclusion pour deux minutes a déstabilisé le « H ». Avec moins de solutions en attaque, les Nantais ont permis aux Kielers de revenir petit à petit pour égaliser à un peu plus de deux minutes de la fin du match par Patrick Wiencek (3 buts sur 5 tirs). Les deux équipes ont alors tout tenté pour arracher la victoire, sans se soucier de l’efficacité face au but. Le résultat est un score qui n’a pas bougé et un résultat nul (24-24) qui ne fait les affaires de personnes dans la course aux meilleures positions en vue des huitièmes de finale.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

13eme journée

Vendredi 24 février 2021

Celje - FC Barcelone : 29-32



Jeudi 25 février 2021

Motor Zaporozhye - Aalborg : 27-29

Nantes - Kiel : 24-24

20h45 : Zagreb - Veszprém



Classement du Groupe B

1- FC Barcelone 26 points

2- Veszprém 17

3- Aalborg 14

4- Kiel 12

5- Motor Zaporozhye 12

6- Nantes 11

7- Celje 6

8- Zagreb 0