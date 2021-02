Ligue des Champions (H/J11) : Nette victoire de Nantes face à Aalborg

The #ehfcl #motw sees @HBCNantes in control so far 💪 No wonder why, with goalkeeper Emil Nielsen in great form. Enjoy one of his best so far 🙌 #showtimeformotw pic.twitter.com/Wj2Zwim18I

Nantes a profité des failles du côté d’Aalborg

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

11eme journée

Classement du Groupe B

Nantes retrouve des couleurs en Ligue des Champions. Libéré de la pression de la course à la qualification, le club nantais a réalisé un match plein pour se relancer aux dépens d’Aalborg. Une rencontre que les joueurs d’Alberto Entrerrios ont démarré avec le mors aux dents, n’encaissant qu’un seul but dans les sept premières minutes grâce à un Emil Nielsen des grands soirs (17 arrêts à 37% d’efficacité) et élu homme du match. Les coéquipiers de l’ancien Parisien Henrik Mollgaard (3 buts sur 6 tirs) ont su réagir pour revenir à deux buts après un peu plus de dix minutes de jeu. Les joueurs du « H » n’ont toutefois pas paniqué et, patiemment, se sont construits un matelas de six buts à trois minutes de la pause. Mais, Mikael Aggefors (13 arrêts à 31% d’efficacité) finissant fort la première période, Aalborg a su revenir une nouvelle fois au contact grâce notamment à Sebastian Barthold (7 buts sur 10 tirs) pour ne compter que quatre buts de retard à la mi-temps.Si les Danois ont frappé les premiers par Magnus Saugstrup Jensen (6 buts sur 7 tirs), Nantes a ensuite repris sa marche en avant avec trois buts consécutifs, grâce notamment à Aymeric Minne (7 buts sur 9 tirs) et deux ratés aux tirs côté Aalborg pour permettre au « H » de reprendre six buts d’avance. Si l’écart a fluctué entre cinq et six longueurs, il est reparti à la hausse à 20 minutes du terme du match. En l’espace de cinq minutes, les Nantais ont infligé un 6-1 avec Olivier Nyokas (4 buts sur 9 tirs) pour prendre dix buts d’avance avec un quart d’heure encore à jouer. Si Aalborg est, dans la foulée, revenu à sept longueurs avec Andreas Holst Jensen (2 buts sur 3 tirs), la réponse a été une série de quatre buts consécutifs d’une équipe nantaise rajeunie pour la fin de match. Le sort du match étant joué, les coéquipiers de Valero Rivera (7 buts sur 8 tirs) ont levé le pied et s’imposent de neuf longueurs (38-29). Un troisième succès en neuf matchs qui permet à Nantes de remonter au sixième rang quand Aalborg, battu pour la deuxième fois de suite, reste à la quatrième place.- Aalborg : 38-29Celje - VeszprémZagreb - FC BarceloneMotor Zaporozhye - KielVeszprém 13Motor Zaporozhye 12Aalborg 10Kiel 9Nantes 6Celje 6Zagreb 0En vertu d’une décision de l’EHF, les huit équipes sont d’ores-et-déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, en lieu et place des deux premiers qualifiés pour les quarts de finale et des équipes classées de la troisième à la sixième place qualifiés pour un tour de barrages.