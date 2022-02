Ligue des Champions (H/J11) : Montpellier battu par le Vardar

Montpellier est revenu à -2 en fin de rencontre

Reprise ratée pour Montpellier. Ce mercredi soir, à l'occasion de la onzième journée de la Ligue des Champions de handball masculin et pour son premier match sur la scène européenne depuis le 8 décembre dernier, le club français s'est incliné, à domicile, contre les Macédoniens du Vardar Skopje (25-28).Lors des 30 dernières minutes de jeu, avantage aux Montpelliérains, mais seulement d'une petite unité (15-14). Par conséquent, évidemment insuffisant pour rattraper leur retard. Dans cette rencontre, hormis dans le premier acte et à une seule petite reprise (6-5), les Héraultais n'ont alors jamais semblé être véritablement en mesure de prendre les commandes dans cette rencontre.Les visiteurs en ont donc profité, dans le même temps, pour prendre le large, au niveau du tableau d'affichage. Une avance qui est montée jusqu'à +4 dans le premier acte (7-11, 8-12) puis à +8 dans un second acte à sens unique (13-21, 14-22)., Montpellier a bien tenté un sursaut d'orgueil en toute fin de rencontre, revenant alors à -2 (25-27), mais cela n'a donc pas été suivi d'effet. Au classement du groupe A, le MHB cède sa première place à Aalborg.Hugo Descat (7 buts), Julien Bos (5 buts), Arthur Lenne (3 buts), Yanis Lenne (3 buts), Kyllian Villeminot (2 buts), Gilberto Duarte Brito (2 buts), Lucas Pellas (1 but), Marko Panic (1 but), Valentin Porte (1 but).Meshkov Brest -: 30-33: 25-28Elverum - KielZagreb - SzegedSzeged 14Kiel 13Elverum 8Vardar Skopje 7Zagreb 6Meshkov Brest 4