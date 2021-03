Ligue des Champions (H/J11) : Elverum n'a pas résisté face au PSG

Le PSG sera à coup sur dans le Top 3 de son groupe. A l’occasion d’un match en retard de la 11eme journée de la phase de groupes de la Ligue de Champions, le club de la Capitale a pris le meilleur sur Elverum, qui accueillait le match... au Stade Pierre-de-Coubertin à Paris en raison du contexte sanitaire. Une rencontre que les coéquipiers de Dominik Mathe (3 buts sur 10 tirs) ont démarré fort, prenant deux buts d’avance dès les cinq premières minutes mais, face à une équipe parisienne qui a démarré piano, la cuirasse a commencé à se fissurer pour le club norvégien. Grâce à trois buts consécutifs signés Nedim Remili (6 buts sur 6 tirs), Luc Steins (3 buts sur 4 tirs) et Kamil Syprzak (4 buts sur 4 tirs), le PSG a pris les commandes au tableau d’affichage pour la première fois du match... et ne les a plus lâchées. En effet, en échec face à la défense parisienne et Yann Genty (6 arrêts à 33% d’efficacité) pendant huit minutes avec un seul but marqué dans l’intervalle, Elverum a vu les Parisiens se détacher irrémédiablement pour mener de sept longueurs à la mi-temps.

Le PSG n’a pas relâché la pression

Dès l’entame de la deuxième période, les joueurs de Raul Gonzalez Gutierrez, qui a officiellement prolongé son contrat avec le PSG pour deux saisons supplémentaires, ont maintenu les Norvégiens la tête sous l’eau. La barre des dix buts d’avance a été atteinte à 18 minutes de la fin de la rencontre. Plus efficaces en défense, les Parisiens ont récupéré bon nombre de ballons, signant des séries de trois buts consécutifs dans la deuxième moitié du deuxième acte pour continuer à creuser l’écart. Au final, les coéquipiers de Luc Abalo (1 but sur 3 tirs) s’inclinent de quinze longueurs (29-44), leur dixième défaite en autant de rencontres et sont désormais assurés de finir à la dernière place du Groupe A, avec un huitième de finale qui l’opposera au FC Barcelone, invaincu dans le Groupe B. Pour le PSG, cette victoire est synonyme de troisième place assurée... avec un potentiel rendez-vous franco-français avec Nantes, sixième du Groupe B avant la dernière journée, pour entamer la phase à élimination directe, pour laquelle l’ensemble des clubs engagés sont assurés d’être qualifiés.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

11eme journée

Jeudi 11 février 2021

Szeged - FC Porto : 35-31

Meshkov Brest - Kielce : 35-30



Mardi 2 mars 2021

Elverum - PSG Handball : 29-44



Le match entre Flensbourg-Handewitt et le Vardar Skopje a été annulé par l’EHF avec une victoire 0-10 accordée au club macédonien.



Classement du Groupe A

1- Kielce 19 points

2- Flensbourg-Handewitt 19

3- PSG Handball 17

4- Szeged 12

5- Meshkov Brest 11

6- FC Porto 10

7- Vardar Skopje 9

8- Elverum 5