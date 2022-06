Ligue des Champions (H/Demi-finales) : Le FC Barcelone à nouveau en finale face à Kielce

Six ans après, Kielce est de retour en finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de Talant Dujshebaev se sont qualifiés aux dépens de l’équipe face à laquelle ils ont remporté leur seul titre continental en 2016, Veszprém. Une rencontre qui a débuté par un bras de fer avec chacune des deux équipes qui a pris la main mais sans avoir plus d’un but d’avance. Toutefois, Rasmus Lauge Schmidt (8 buts sur 10 tirs) et Kentin Mahé (1 but sur 4 tirs) ont mené un 3-0 pour permettre à Veszprém de prendre un petit avantage, sur lequel ils ont pu compté jusqu’à la pause, atteinte avec deux longueurs d’avance. Toutefois, au retour des vestiaires, Kielce a pris les choses en main. Arkadiusz Moryto (8 buts sur 8 tirs) a mis en difficulté la défense hongroise et contribué à un 3-0 qui a permis au club polonais de repasser devant. Dès lors, Kielce a vu son avance osciller entre deux et quatre buts jusqu’au coup de sifflet final pour une victoire de deux longueurs (35-37).

Le FC Barcelone s’accroche à son titre

Pour le titre, Kielce devra défier le tenant du titre, le FC Barcelone. Les Catalans, dans un remake de la finale 2020, ont pris leur revanche sur Kiel. Sous l’impulsion de Niclas Ekberg (3 buts sur 8 tirs), ce sont les Allemands qui ont fait la course en tête pendant le premier quart d’heure mais les deux formations se sont rendu coup pour coup et l’écart n’a jamais dépassé un but. Une tendance qui s’est confirmée dans le quart d’heure suivant mais c’est le Barça qui a alors fait le jeu. Aleix Gomez (12 buts sur 13 tirs) et Dika Mem (4 buts sur 6 tirs) ont un temps pensé donner deux buts d’avance à la pause aux Blaugrana mais Patrick Wiencek (7 buts sur 9 tirs) a répondu pour ramener le THW à une longueur. Dès l’entame du deuxième acte, les Catalans ont haussé le ton pour prendre trois puis quatre et même cinq buts d’avance à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Baissant de pied en fin de match, le FC Barcelone s’impose de quatre unités (30-34) et peut rêver à une onzième couronne continentale.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / FINAL FOUR

Les 18 et 19 juin 2022 à la Lanxess Arena de Cologne (Allemagne)



Demi-finales - Samedi 18 juin 2022

Veszprém - Kielce : 35-37

Kiel - FC Barcelone : 30-34



Petite finale - Dimanche 18 juin 2022

15h15 : Kiel - Veszprém



Finale - Dimanche 18 juin 2022

18h00 : FC Barcelone - Kielce