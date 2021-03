Ligue des Champions (H/8emes de finale aller) : Courte défaite à domicile pour Nantes face à Kielce

Nantes aura fort à faire. Pour espérer revivre l’expérience d’un Final Four de la Ligue des Champions, les joueurs d’Alberto Entrerrios devront se surpasser lors du match retour à Kielce. Car, pour ce qui est de la première manche en terre nantaise, le « H » a manqué le coche. Après dix minutes accrochées entre les deux formations, les Nantais ont su profiter des erreurs adverses pour marquer à trois reprises par David Balaguer (1 but sur 1 tir), Valero Rivera (1 but sur 5 tirs) et Dragan Pechmalbec (5 buts sur 5 tirs) pour prendre deux longueurs d’avance au quart d’heure de jeu. Un temps revenu à une longueur, Kielce a de nouveau subi le jeu et échoué face à Emil Nielsen (14 arrêts à 36% d’efficacité), laissant les Nantais prendre jusqu’à quatre longueurs d’avance avec trois minutes à jouer avant la pause. Mais, alors qu’Adrian Figueras (3 buts sur 4 tirs) a manqué la cible, Nicolas Tournat (3 buts sur 4 tirs) puis Alex Dujshebaev (6 buts sur 8 tirs) ont ramené le club polonais à deux longueurs.

Nantes n’a pas tout perdu

Ces quatre buts d’avance, les joueurs du « H » l’ont sans doute regretté quand Kielce a démarré le deuxième acte de la rencontre par un 3-0 pour passer devant pour la première fois depuis la 11eme minute du match. Continuant à appuyer là où ça fait mal, les joueurs du club polonais ont pris leur plus gros écart du match, trois longueurs à un peu plus d’un quart d’heure du buzzer. Trouvant des solutions grâce à Kiril Lazarov (5 buts sur 7 tirs), Nantes n’a toutefois pas dit son dernier mot, revenant à hauteur à l’orée des cinq dernières minutes. Mais une faute technique du buteur monténégrin et l’expulsion directe de Dragan Pechmalbec à la 58eme minute pour avoir mis la main au visage de son adversaire dans un duel ont mis en difficulté Nantes. Valero Rivera a ensuite échoué à sept mètres face à Andreas Wolff (10 arrêts à 29% d’efficacité) mais, à trois secondes de la fin du match, Rok Ovnicek (3 buts sur 4 tirs) a permis à Nantes de garder un espoir de qualification avec une défaite d’un seul but (24-25). En terre polonaise, Nantes va devoir réaliser un exploit pour continuer son chemin en Ligue des Champions.



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / QUARTS DE FINALE ALLER

Mercredi 31 mars 2021

Szeged - Kiel : 28-33

Nantes - Kielce : 24-25



Jeudi 1er avril 2021

18h45 : Vardar Skopje - Veszprém

18h45 : Motor Zaporozhye - Meshkov Brest

20h45 : Celje - PSG Handball

20h45 : FC Porto - Aalborg



Vendredi 2 avril 2021

18h45 : Elverum - FC Barcelone (match disputé à Barcelone)