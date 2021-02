Ligue des Champions (H) : Trois points pris sur tapis vert pour le PSG

La Fédération Européenne de handball a décidé de trancher. Alors qu’elle a modifié le format de la Ligue des Champions, permettant à l’ensemble des clubs engagés de se qualifier pour les huitièmes de finale, l’EHF a pris la décision de ne pas reprogrammer l’ensemble des rencontres pour lesquelles une nouvelle date n’a pas encore été trouvée. Face à un calendrier très chargé, notamment pour les internationaux, et à l’absence d’élimination à l’issue de la phase de groupes, l’instance européenne a décidé d’attribuer des victoires ou des matchs nuls sur tapis vert en se basant sur les responsabilités engagées dans la non-tenue des rencontres à la date initialement prévue. Une procédure qui concerne le PSG pour ses deux rencontres contre le Vardar Skopje dans le cadre du Groupe A de la Ligue des Champions, avec des résultats différents pour les deux rencontres.

La deuxième place, objectif réaliste pour le PSG

Concernant le match prévu au Stade Pierre-de-Coubertin, l’EHF a statué sur une responsabilité partagée des deux clubs et, en conséquence, accordé un match nul (5-5) et un point à chacune des deux équipes. Pour ce qui est de la rencontre prévue en Macédoine du Nord, le Vardar Skopje a été désigné comme responsable de l’annulation de la rencontre et, en conséquence, le PSG l’emporte (10-0), prenant deux points au classement du Groupe A. Alors que, dans le même temps, Flensbourg-Handewitt a eu match perdu face au Vardar Skopje et au FC Porto, le PSG profite des trois points glanés sans jouer pour revenir à deux longueurs du club qui l’a dominé ce jeudi sur le parquet de la FLENS-Arena. Avec un match en retard face à Elverum et la dernière journée face à Szeged encore à disputer, le PSG peut ambitionner de finir à la deuxième place de son groupe, si Flensbourg-Handewitt passe à côté lors de ses deux dernières rencontres, dont une face à Kielce.

Toulouse et Montpellier pas favorisés en Ligue Européenne

Si le PSG s’en sort bien en Ligue des Champions, ça n’est pas le cas de Toulouse et de Montpellier en Ligue Européenne. En effet, les joueurs du Fenix ont vu l’EHF leur infliger deux défaites (10-0) pour leurs déplacement sur le parquet du Metalurg Skopje et de Chekhovskie Medvedi. Des résultats qui ne changent par la donne pour les joueurs de Philippe Gardent, toujours en ballottage défavorable pour une qualification en huitièmes de finale. Engagé dans le Groupe C, Montpellier a également vu l’EHF trancher en sa défaveur avec trois défaites (10-0) pour les deux matchs face au CSKA Moscou ainsi que le déplacement à Magdebourg. Deuxième de son groupe avant cette décision, le MHB recule au troisième rang, doublé par le club russe, mais n’a pas vu sa place au tour suivant remise en cause.