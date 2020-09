Ligue des Champions (H) : Szeged - PSG reporté après un cas de coronavirus

The EHF Champions League match between MOL-Pick Szeged and PSG Handball will be postponed.https://t.co/wST9iX71LL

Un calendrier compliqué à organiser

Changement de programme pour le PSG.En effet, un cas de coronavirus dans l'entourage du club hongrois a été détecté lundi et la Fédération européenne (EHF) a pris la décision ce mardi de reporter son « match de la semaine », comptant pour la 1ere journée de la coupe d'Europe. De ce fait, l'équipe de Szeged va devoir observer une quarantaine pendant plusieurs jours, une décision venant des autorités sanitaires locales, et va donc être privée d'entraînement pendant quelques jours. « Ces circonstances rendent impossible la tenue du match jeudi 17 septembre à 18h45 comme prévu. L», peut-on notamment lire dans le communiqué du jour de l'instance qui gère la Ligue des Champions.Prévu le 17 septembre, le match pourrait tout de même avoir lieu cette semaine.Si le PSG n'avait pas de match en Starligue ce week-end, Szeged devait jouer un match de championnat samedi, mais l'idée est donc à l'étude en attendant d'en savoir plus sur l'évolution de la situation au sein du club hongrois. Il faut dire qu'avec un programme international déjà chargé en cette année olympique,Le casse-tête ne fait peut-être que commencer.