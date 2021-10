Ligue des Champions (H) : Paris n'a pas calé face à Motor

Paris enregistre une 2ème victoire en @ehfcl avant de se déplacer la semaine prochaine chez le @FCBhandbol

Paris est prêt pour le Barça

Les marqueurs parisiens :

Une formalité. Opposé au champion d'Ukraine, Motor Zaporozhye, le PSG n'a pas rencontré de gros problèmes pour s'imposer à Coubertin lors de la 4eme journée de la Ligue des Champions, sur le score de 40-32. Les Parisiens n'ont jamais été menés lors de cette rencontre. Ils ont certes connu un peu de mal au démarrage et ont été tenus en échec pendant les vingt premières minutes (6-6, 10eme, 10-10, 20eme).4. En deuxième période, les Parisiens ont continué de dominer sans être inquiétés, menant encore de quatre buts à la 40eme (24-21), de cinq à la 50eme (32-27), pour finalement s'imposer de huit buts devant des tribunes aux anges.Avec 73% de réussite aux tirs, les Parisiens se sont montrés particulièrement adroits devant les cages, à l’image d’un Mikkel Hansen à 6 sur 8 aux tirs, ou de Nikola Karabatic, Nedim Remili et Kamil Syprzak, qui terminent tous les trois à 5 sur 7.(Yann Genty a en revanche perdu ses cinq duels, dont un seul jet de 7m). En face, Artem Kozakevych finit avec 7 buts en 9 tirs. Grâce à cette deuxième victoire en quatre matchs, les Parisiens sont quatrièmes du groupe B, avant d'aller défier, jeudi prochain, le FC Barcelone, champion d'Europe, qui a remporté trois de ses quatre premières rencontres (les Blaugrana ont perdu d'un but à Veszprem). Mais d'ici là, ils recevront Chambéry dimanche en Liqui Moly Starligue pour tenter d'enchaîner une sixième victoire en six matchs.Hansen (6), Remili (5), Syprzak (5), N.Karabatic (5), Sole Sala (4), Kristopans (3), Grébille (3), Steins (2), Kounkoud (2), Ntanzi (1), Gérard (1)