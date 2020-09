Ligue des Champions (H) : Paris débute par une défaite

Remili manque l'égalisation



😥 C'est terminé à Coubertin. Même si Paris a longtemps mené au score, le club de la capitale concède une première défaite pour son match d'ouverture en @ehfcl #PSGSGF #MOTW pic.twitter.com/muz5aGos1z

— PSG Handball (@psghand) September 23, 2020

Les buteurs parisiens :

La Ligue des Champions 2020-21 commence mal pour le PSG, prétendant à la victoire finale comme chaque saison depuis quelques années. Le club parisien, qui a vu son match de la première journée contre Szeged être reporté en raison de cas de coronavirus au sein du club hongrois, a perdu son match de la deuxième journée, à domicile contre Flensburg- Handewitt.Pourtant, le PSG avait parfaitement entamé la rencontre en menant 5-2 (6eme) puis 9-5 (14eme) et encore 18-14 à la mi-temps, mais les Allemands sont parvenus à égaliser à la 47eme (24-24), puis il y a eu de nouvelles égalités à 25-25, 26-26, 27-27 et 28-28.Benjamin Buric, le gardien du club allemand, était en état de grâce ce mardi, avec 40% d'arrêts (28,13% pour Vincent Gérard côté parisien) ! Malgré les 5 buts de Luka Karabatic (8 pour Hampus Wanne) côté allemand, le PSG doit donc s’incliner à domicile, et il occupe désormais la sixième place de la poule A. Il faudra absolument se reprendre dans une semaine chez les Biélorusses de Brest.L.Karabatic (5), Hansen (4), Sole (4), N.Karabatic (3), Remili (3), Syprzak (2), Kristopans (2), Grebille (1), Toft Hansen (1), Kounkoud (1), Prandi (1), Keita (1)