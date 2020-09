Ligue des Champions (H) : Nantes tombe sur plus fort

C'est reparti pour une saison de Ligue des Champions de handball ! Alors que la saison 2019-20 ne se terminera que fin décembre par le Final Four de Cologne, avec le PSG, le FC Barcelone, Kiel et Veszprem, la saison 2020-21 a débuté ce mercredi. Le club hongrois, vice-champion d'Europe 2019, se déplaçait sur le terrain de Nantes, et est allé s'imposer 24-28 en Loire-Atlantique, après avoir fait la différence en deuxième mi-temps (10-11, mt). La première période a été très serrée, aucune des deux équipes ne comptant plus de deux buts d'avance (4-4 à la 10eme, 7-8 à la 20eme). Au retour des vestiaires, Rivera a mis le H devant devant au tableau d'affichage (14-13, 34eme) mais a ensuite encaissé trois buts d'affilée et n'a jamais pu revenir à hauteur.

Et maintenant, Kiel...

Veszprem a pris quatre buts d'avance à la 44eme (17-21) et même six à la 52eme (20-26), asseyant un peu plus sa domination. Le doublé de Monar en fin de match alors que le score était de 23-28 a permis au H d'éviter une défaite trop lourde, mais les Hongrois de Nilsson et Manaskov (5 buts chacun) étaient bien les plus forts. Côté nantais, Adrian Figueras et Kiril Lazarov terminent également avec 5 buts, mais cela s'est avéré insuffisant. La semaine prochaine, c'est encore un très gros morceau qui attend les Nantais, avec un déplacement à Kiel. Difficile de faire plus difficile comme entrée en matière...



Les marqueurs nantais : Figueras (5), Lazarov (5), Briet (3), Augustinussen (3), Rivera (4), Monar (2), Pechmalbec (1), Gurbindo (1)