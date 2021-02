Ligue des Champions (H) : Nantes encore battu

Nantes a tout donné



HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE B

6eme journée

Classement du Groupe B

Battu lors de ses deux dernières sorties dans la compétition, face au Motor Zaporozhye (défaites d'un but à chaque fois : 32-31 et 29-28), le H espérait que la venue d'un autre mal classé Celje, jeudi soir en Loire-Atlantique pour le compte de la 6eme journée de Ligue des Champions, lui permettrait de relever la tête et de décrocher sa troisième victoire dans cette phase de poules.Au match aller, pourtant, le 25 novembre dernier, Valero Rivera et les siens avaient nettement surclassé (31-25) ces mêmes Slovènes venus prendre leur revanche ce jeudi soir en s'imposant à leur tour sur le parquet nantais.Malgré la résistance de Cyril Dumoulin dans sa cage,Mené d'un but à la pause (14-13), Nantes est bien repassé brièvement devant au retour des vestiaires, mais Celje a très vite repris les devants. Et tandis que le H butait sur le gardien adverse, les Slovènes se sont même envolés de nouveau au score.Le finaliste de l'édition 2018 est revenu à une longueur, avant de céder de nouveau sous la pression de Celje, qui l'emporte finalement de deux buts. Au classement,, avec désormais quatre points pour les deux équipes. Et- Motor Zaporozhye : 34-23Nantes -: 28-30Veszprém -: 34-37Veszprém 13Motor Zaporozhye 12Aalborg 10Kiel 9Nantes 4Celje 4Zagreb 0