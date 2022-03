Ligue des Champions (H) : Montpellier termine par un nul et affrontera Porto

C'est donc à la quatrième place que Montpellier clôt sa phase de poules de Ligue des Champions 2021-22. Après un début de saison canon, le MHB, touché par de nombreuses blessures, a baissé de rythme, mais il a assuré l'essentiel avec une qualification pour les huitièmes de finale (avec 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites) où il affrontera Porto, qui a fini cinquième du groupe B (4 victoires, 3 nuls, 7 défaites). Ce jeudi, les Héraultais se déplaçaient du côté de Szeged, en Hongrie, le troisième de la poule. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de 29-29. La rencontre a été très serrée entre les deux équipes, et aucune n'a d'ailleurs mené de plus de deux buts en première-temps, qui s'est terminée sur le score de 17-16. En deuxième, Szeged a peut-être cru tenir le bon bout en menant 25-21 à la 45eme, mais Montpellier est parvenu à revenir à 27-27 (54eme). Kyllian Villeminot a inscrit le but du 29-29 à 1'04 de la fin, et personne n'a marqué ensuite. Diego Simonet et Lucas Pellas terminent meilleurs marqueurs de Montpellier, avec 5 buts chacun, alors que Marin Sego et Kevin Bonnefoi ont arrêté respectivement 6 et 5 tirs. Place à Porto dans trois semaines !



Les marqueurs montpelliérains : Simonet (5), Pellas (5), Villeminot (4), Bataille (3), Panic (3), A.Lenne (3), Y.Lenne (3), Wallinius (2), Bos (1)



LIGUE DES CHAMPIONS (H) / 8EMES DE FINALE

Aller le 30-31 mars, retour le 6-7 avril 2022

Flensburg-Hendewitt (ALL) - Szeged (HON) >>> le vainqueur affrontera Barcelone en quarts de finale

Elverum (NOR) - PSG (FRA) >>> le vainqueur affrontera Kiel en quarts de finale

Porto (POR) - Montpellier (FRA) >>> le vainqueur affrontera Kielce en quarts de finale

Vardar Skopje (MAC) - Veszprem (HON) >>> le vainqueur affrontera Aalborg en quarts de finale