Ligue des champions (H) : Montpellier stoppé par Aalborg

Le MHB qualifié mais plombé par sa série actuelle

Ce mercredi dans le cadre de la 13eme journée de la phase de groupes de Ligue des champions de handball (Groupe A), Montpellier a subi la loi d'Aalborg (31-33). Vice-champion d'Europe en titre, Aalborg a construit son succès durant les dix dernières minutes de la première période. "C'est un match qui nous laisse beaucoup de regrets car les statistiques sont quasiment les mêmes sur la réussite aux tirs, les arrêts des gardiens ou les pertes de balles.. Je félicite les joueurs de s'être battus en seconde mi-temps" a analysé au coup de sifflet final Patrice Canayer, l'entraîneur du MHB.Au cours de cette rencontre, les internationaux français se sont illustrés, à commencer par le capitaine, Valentin Porte, auteur de trois buts. L'ailiertandis que son alter-ego côté droit, Yanis Lenne, a trouvé le chemin des filets à trois reprises. En face, le Suédois Felix Claar était intenable et a marqué la bagatelle de 10 buts, soit près d'un tiers du total atteint par sa formation ce mercredi. Sensationnel !Ce faux-pas au FDI Stadium empêche Montpellier de se rapprocher de son bourreau du jour, leader du groupe A avec désormais quatre longueurs d'avance sur. La mauvaise série actuelle des champions d'Europe 2018 (quatre rencontres de rang sans victoire) ne leur a pas permis d'accrocher un des deux premiers strapontins, directement qualificatifs pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Chez les Hongrois de Szeged, 2eme de la poule, Patrice Canayer et sa bande disputeront leur ultime match le 10 mars prochain avant les phases finales, sans véritable espoir d'achever cette phase régulière à une meilleure place.