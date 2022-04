Ligue des Champions (H) : Le PSG verra Kiel

Les marqueurs parisiens : Kristopans (7), Syprzak (7), Kounkoud (6), Sole Sala (5), Steins (4), N.Karabatic (4), Prandi (3), Keita (1)



Plus d'infos à venir...



LIGUE DES CHAMPIONS (H) / QUARTS DE FINALE

Aller le 11-12 mai, retour le 18-19 mai 2022

Veszprem (HON) - Aalborg (DAN)

Montpellier (FRA) - Kielce (POL)

Flensburg-Hendewitt (ALL) - Barcelone (ESP)

PSG (FRA) - Kiel (ALL)