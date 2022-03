Ligue des Champions (H) : Le PSG s'impose en Roumanie

60’ : C’est terminé ! Paris s’impose à Bucarest et reste dans la course à la deuxième place ! Plus d’infos à venir ! #BUCPSG pic.twitter.com/OQ0SagmCmR

En déplacement ce jeudi chez le Dinamo Bucuresti pour le compte de la 13eme journée de Ligue des champions, le PSG Handball s'est imposé, atteignant presque la barre symbolique des 40 points (31-39). Un succès ne souffrant d'aucune contestation tant le club de la capitale a maîtrisé son sujet. Dans le sillage de, les Parisiens ont pris la mesure de Roumains toujours aussi difficiles à manœuvrer devant leur public passionné. Mathieu Grebille a bien secondé le Danois avec cinq réalisations, soit une de plus que Nikola Karabtic. Quant au revenant, Nedim Remili, remis de l'agression au couteau dont il avait été victime la nuit du nouvel an, il s'est fendu de trois buts.Ce 6eme match sans défaite en Ligue des champions place lqui comptent un match en plus que le duo franco-espagnol les talonnant. Une excellente opération donc pour les hommes de Raul Gonzalez Gutierrez, plus que jamais en course pour conclure cette phase de groupes à l'une des deux premières places, directement qualificatives pour les quarts, sans passer par un périlleux 8eme de finale. De bon augure à une semaine de la réception des Hongrois de Veszprem, 4eme et en course aussi pour conquérir un des deux strapontins tant convoités.M. Hansen (8), Grebille (5), N. Karabatic (4), Kounkoud (4), Sole (4), Remili (3), Gérard (2), Keita (2), Syeins (2), Syprzak (2), Ntanzi (1), Kristopans (1), H. Hansen (1), Clay (1)