Ligue des Champions (H) : Le PSG se reprend bien face à Bucarest

Dix Parisiens ont marqué



C'est terminé ! Première victoire plus que convaincante des Parisiens qui s'imposent assez largement pour leur première à domicile en @ehfcl #PSGBUC pic.twitter.com/FkOSUMOCYo

— PSG Handball (@psghand) September 23, 2021

Les marqueurs parisiens :

Le PSG remet les points sur les I ! Battu 34-31 à Veszprem lors de la 1ere journée de la Ligue des Champions la semaine passée, le champion de France a pris sa revanche en battant le Dinamo Bucarest lors de la 2eme journée ce jeudi à Coubertin : 41-30 ! Les Roumains, privés de plusieurs joueurs pour cause de covid mais pas de Cédric Sorhaindo, l'ancien capitaine des Bleus (9 buts en 11 tirs), ont tenu jusqu'à 7-6 face à des Parisiens qui, eux, devaient faire sans Mathieu Grébille, qui avait pris un coup sur le visage.Bucarest n'est en effet jamais parvenu à revenir en deuxième période, encaissant un 3-0 pour commencer (26-13, 33eme) et ne pouvant que constater que l'écart se creusait irrémédiablement, pour grimper jusqu'à +15 (37-22, 48eme)., et pas moins de dix joueurs ont marqué au moins deux buts, la palme revenant à Ferran Sole Sala, qui a inscrit 6 buts en 7 tirs. Grâce à cette victoire, les Parisiens remontent à la deuxième place du groupe B, à deux points du FC Barcelone, qui a remporté ses deux premiers matchs. Lors de la prochaine journée, mercredi, les Parisiens iront chez la lanterne rouge, Flensburg-Handewitt. Pour une nouvelle démonstration ?Keita (4), Kristopans (4), Kounkoud (4), Sole Sala (6), Toft Hansen (2), Remili (5), Syprzak (5), Hansen (5), N.Karabatic (3), Prandi (2)