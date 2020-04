Ligue des Champions (H) : Le PSG directement qualifié pour le Final Four !

Encore un coup de tonnerre du côté du handball européen ! Après avoir annoncé une possible reprise de la saison de Ligue des Champions (arrêtée avant les huitièmes de finale) en juin avec un Final Four fin août, puis avoir décidé que le Final Four aurait finalement lieu en décembre, la Fédération européenne de handball a annoncé ce vendredi que les huitièmes et les quarts de finale de la Ligue des Champions masculine 2019-20 étaient tout simplement annulés, en raison du calendrier déjà très dense et des changements possibles de diffuseurs et de partenaires marketing à l'intersaison, et que quatre clubs étaient directement qualifiés pour le Final Four de Cologne des 28-29 décembre. Il s’agit des équipes ayant terminé aux deux premières places des groupes A et B (les deux groupes les plus forts) : Barcelone, le PSG, Kiel et Veszprem. Après 2016 (3eme place), 2017 (finaliste) et 2018 (3eme place), le PSG, sacré champion de France 2020 suite à l’arrêt de la saison de Starligue, va donc disputer son quatrième Final Four à la fin de l’année. Mais ce sera avec l’effectif de la saison 2019-20, ce qui signifie, par exemple, que Sander Sagosen, qui va rejoindre Kiel cet été, pourrait affronter son ancien club. Une situation assez ubuesque… L’autre club français encore en lice, Montpellier, qui devait affronter Flensburg-Handewitt en huitièmes de finale, est quant à lui éliminé d’office.



Plus d’infos à venir…