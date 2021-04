Ligue des Champions (H) : Le PSG déroule et défiera Kiel

Nahi a porté Paris

Les marqueurs parisiens :



Pour la 8ème fois consécutive, Paris se qualifie pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions aux dépends de @RKCPL



Paris retrouvera le @thw_handball, champion d'Europe en titre.



See you @SanderSagosen 😏 pic.twitter.com/wHPzMLm0RJ

— PSG Handball (@psghand) April 8, 2021

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / HUITIEMES DE FINALE RETOUR

Mercredi 7 avril 2021



Nantes

Jeudi 8 avril 2021

PSG Handball

QUARTS DE FINALE

Aller le 12-13 mai, retour le 19-20 mai

PSG Handball

Nantes

En football, le PSG défie le tenant du titre allemand de la Ligue des Champions, le Bayern Munich. En handball, ce sera la même chose ! Les handballeurs parisiens ont en effet tranquillement franchi l’obstacle Celje en huitièmes, pour s’offrir le droit de défier Kiel, vainqueur du Final Four en décembre dernier. Vainqueur 37-24 en Slovénie au match aller la semaine passée,Le PSG n’a jamais été inquiété lors de cette partie, et n’a même jamais été mené. Grâce à un 3-0, il menait déjà 7-3 à la 12eme minute, puis l’écart n’a cessé d’osciller entre un et quatre buts, et Paris a finalement regagné les vestiaires en menant 14-12. Celje est revenu à 17-16 à la 35eme, mais cela a donné un coup de boost aux Parisiens, qui ont signé un 8-1 en onze minutes (25-17, 46eme) et ont déroulé jusqu’à la fin, pour l’emporter de huit buts. Mission accomplie donc, grâce notamment aux 7 buts de Dylan Nahi, aux 5 buts de Nedim Remili et aux 25% d’arrêts de Vincent Gérard.De son côté, Nantes connait son adversaire en quarts. Il s’agit de Veszprém, quatrième du dernier Final Four, avec match aller en Loire-Atlantique.Steins (4), Kristopans (1), Kounkoud (1), Sole Sala (2), Remili (5), Grébille (1), Syprzak (4), L.Karabatic (3), Prandi (3), Nahi (7).- FC Porto : 27-24 (29-32 à l'aller) >>> Aalborg qualifié- Szeged : 33-28 (33-28 à l'aller) >>> Kiel qualifiéKielce -: 31-34 (25-24 à l'aller) >>> Nantes qualifié- Motor Zaporozhye : 30-23 (30-32 à l'aller) >>> Meshkov Brest qualifié- Vardar Skopje : 39-30 (41-27 à l'aller) >>> Veszprém qualifié- Celje : 31-23 (37-24 à l'aller)Flensburg-Handewitt est directement qualifié pour les quarts suite au forfait de Zagreb. Le FC Barcelone est qualifié également après ses victoires 37-25 et 39-19 contre Elverum lors des matchs qui se sont déroulés tous les deux à Barcelone le 2 et le 5 avril.Aalborg - Flensburg-HandewittMeshkov Brest - FC BarceloneKiel -- Veszprém