Syprzak et Remili ont fait mal à Porto

Les marqueurs parisiens :

Certes, la victoire n'a pas été aussi spectaculaire que la semaine dernière à Coubertin (18-4 à la mi-temps, 33-19 au final), mais le PSG a encore une fois déroulé contre Porto en Ligue des Champions. A l'occasion de la 8eme journée de la phase de poule, le club parisien est allé l'emporter 30-39 au Portugal après une nouvelle rencontre bien maîtrisée.Les Portugais sont parvenus à revenir à 4-8 (8eme), puis à 9-14 (17eme), mais Paris a repris sa marche en avant pour mener 15-23 à la pause. Au retour des vestiaires, Porto a poussé et a réussi à revenir à -6 (24-30, 48eme), avant de voir les Parisiens prendre à nouveau entre huit et dix buts d'avance (27-35, 53eme) et finalement l'emporter de neuf.Avec 72% de réussite au tir (59% pour Porto), le PSG était largement au-dessus de son adversaire ce jeudi, à l'image de Kamil Syprzak qui finit avec 9 buts et Nedim Remili avec 7.Yann Genty a quant à lui arrêté 2 tirs sur 8. Grâce à cette quatrième victoire en huit matchs, le PSG revient à hauteur du FC Barcelone (battu à Kielce), à la troisième place de la poule. Les deux clubs comptent neufs points, alors que Kielce en a 14 et Veszprem 10. Lors de la prochaine journée (il y en a 14 a total), le club parisien recevra le leader Kielce, jeudi prochain. Un énorme test pour les joueurs de la capitale, qui vont savoir s'ils peuvent encore rêver de la qualification directe en quarts de finale (il faut pour cela finir dans les deux premiers) ou seulement espérer les huitièmes (pour les équipes classées de la 3eme à la 6eme place).Syprzak (9), Remili (7), Hansen (4), N.Karabatic (4), Toft Hansen (3), Prandi (3), Keita (2), Kounkoud (2), Grebille (2), Steins (1), Kristopans (1), Sole Sala (1)