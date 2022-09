Ligue des Champions (H) : Le PSG battu de deux buts à Veszprem

Le PSG souffre en deuxième mi-temps

Les marqueurs parisiens :

C'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue des Champions pour le PSG ! Le club parisien, à l'image de son homologue du football, n'a toujours pas atteint le Graal en décrochant la prestigieuse Coupe d'Europe, et il rêve d'y parvenir enfin cette saison.C'est donc en outsider que le club de la capitale a entamé sa saison européenne 2022-23, par un déplacement à Veszprem, quatrième de la dernière édition. Et ce sont les Hongrois qui l'ont emporté sur le score de 36-34, au terme d'un match très serré où les défenses n'ont pas forcément été au rendez-vous.En première période, aucune des deux équipes n'a compté plus d'un but d'avance, jusqu'à 9-7 en faveur du PSG à la 14eme minute. Les Parisiens, menés par un Dainis Kristopans qui finira avec 7 buts, ont même mené 14-10 à la 23eme minute puis 16-12 à la 24eme, mais les Hongrois leur ont infligé un 5-1 en six minutes, et les deux équipes sont donc rentrées aux vestiaires sur un score de parité : 17-17.Les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu'à 21-21 à la 39eme, puis Veszprem a accéléré pour compter jusqu'à cinq buts d'avance à un quart d'heure de la fin (28-23). L'écart a longtemps oscillé entre +5 et +4, mais dans le money-time, Paris est parvenu à revenir à -3, puis -2 (35-33), mais les Hongrois se sont montrés suffisamment solides pour ne pas se faire peur inutilement. Les voici donc en tête du groupe A, à égalité avec Gudme et Magdeburg, et ils pourront dire merci à Rasmus Lauge Schmidt (11 buts en 13 tirs). Le PSG de Kamil Syprzak (6 buts) et Andreas Palicka (10 arrêts) tentera de se reprendre mercredi prochain en accueillant le Wisla Plock.Kristopans (7), Syprzak (6), Steins (4), Sole Sala (4), Balaguer Romeu (3), Keita (2), Toft Hansen (2), Prandi (2), Grebille (1), N.Karabatic (1)