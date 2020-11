Ligue des Champions (H) : Le PSG bat encore Porto et se replace

Paris s'est fait peur !



C'est terminé à Coubertin mais les Parisiens ont joué à se faire peur dans cette deuxième période alors qu'il semblait maitriser cette rencontre !

HANDBALL - LIGUE DES CHAMPIONS (H) / GROUPE A

9eme journée

Classement du Groupe A

4- PSG, 6 pts

5- Porto, 6 pts

Une deuxième rasade de Porto pour la route et revoilà le PSG handball qui se replace parfaitement dans la course aux quarts de finale.de cette phase de poules de Ligue des Champions masculine qui avait d'abord refusé de sourire au club de la capitale, battu d'entrée chez lui par Flensburg et qui avait de nouveau chuté une semaine plus tard, cette fois sur le terrain du Meshkov Brest, trois semaines avant une nouvelle défaite, en déplacement à Kielce. Heureusement pour le PSG,(8 matchs, 8 victoires, 5 points d'avance sur le deuxième, Limoges). Cette deuxième victoire en deux matchs face à Porto en atteste.à deux reprises (17-11 dès le début de la seconde mi-temps, 18-12 un peu plus tard).Un scénario qui n'a pas empêché les Portugais, qui avaient mené 18-13 à l'aller avant de perdre, de revenir à -1 alors qu'il ne restait plus que deux minutes à jouer. Mikkel Hansen, sur un jet de sept mètres, et Nedim Remili, autre héros de la soirée et dernier buteur parisien de ce match, ont alors fait en sorte que cette grosse frayeur ne tourne pas en rechute pour les leurs. Ils ont bien fait car(à égalité avec les Portugais) et de revenir du même coup à sept longueurs du leader Kielce, qui a disputé deux matchs de plus que le PSG, et à trois points du deuxième Meshkov Brest avant de recevoir deux fois de suite (mardi contre le Vardar Skopje et jeudi contre Kielce). Et de peut-être réussir un quatre à la suite qui relancerait totalement Paris, et ferait oublier ce début de parcours manqué.- Vardar : 36-29- Porto : 29-28- Elverum : 36-27Meshkov Brest, 7 ptsVardar, 3 ptsSzeged, 2 ptsElverum, 2 pts