Ligue des Champions (H) : Le Final Four en décembre !

Prévu fin mai, puis reporté à fin août en raison de la pandémie de coronavirus, le Final Four de la Ligue des Champions masculine de handball aura finalement lieu fin décembre ! La Fédération européenne l’a annoncé ce mercredi, en prenant en compte l’avancée de l’épidémie, qui ne permettra pas de faire disputer les huitièmes et les quarts de finale en juin, comme l’EHF l’espérait dans un premier temps. « L’EHF et les représentants des principaux clubs, qui se sont coordonnés la semaine passée, souhaitent que le Final Four ait lieu en 2020 », écrit l’instance européenne du handball dans son communiqué. Et ce sera dans les tous derniers jours de 2020 puisque ce sont les dates du 28 et 29 décembre qui ont été retenues. Et le Final Four se déroulera, comme prévu, à Cologne.

Un trophée 2020 avec l'effectif de 2021...

L’EHF fait savoir qu’elle se réunira le 24 avril prochain pour décider de la façon dont la saison 2019-20 doit se terminer, avec la mise en place d’une « route vers Cologne ». « Quoi qu’il en soit, la décision sera prise en fonction des résultats sportifs des tours déjà terminés », explique l’EHF. Au moment de la suspension de la saison, les huitièmes de finale (avec le PSG et Montpellier pour représenter la France), n’avaient pas encore pu se dérouler, et Kiel et le Barça avaient déjà leur billet pour les quarts. Les huitièmes et les quarts se disputeront-ils ou l’EHF trouvera-t-elle une autre formule ? En tout cas, les quatre équipes qualifiées pour le Final Four tenteront donc de soulever le trophée de la Ligue des Champions 2020, avec leur effectif de 2020-21, ce qui semble assez ubuesque. A titre d’exemple, Sander Sagosen, qui va quitter le PSG pour Kiel cet été, pourrait disputer le Final Four 2020 avec le club allemand alors qu’il a disputé le reste de la compétition avec le club champion de France. Enfin, en ce qui concerne la Ligue des Champions féminine (dont le Final Four doit avoir lieu les 5 et 6 septembre à Budapest) et la Coupe de l’EHF (dont le Final Four doit se dérouler les 29 et 30 août à Berlin), une décision sera également prise le 24 avril.