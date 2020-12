Ligue des Champions (H) : Le Final 4 dans une « bulle » et à huis clos

La pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde, n'en finit décidément plus de perturber également les différents calendriers sportifs, au niveau international. L'année 2020 a ainsi été grandement chamboulée à ce niveau-là, et la plupart des disciplines sportives ont ensuite tenté, parfois en vain, de reprogrammer leurs compétitions, et parfois même dès cette année. En handball, c'est ainsi notamment le cas de la Ligue des Champions masculine. En effet, le Final 4 de la plus prestigieuse des compétitions de clubs se tiendra ainsi les 28 et 29 décembre prochains, du côté de Cologne en Allemagne. Ce lundi, l'organisation de l'événement en a même dit un peu plus à propos des conditions avec lesquelles l'épreuve se tiendra, alors que l'on se trouve toujours encore aujourd'hui en pleine crise sanitaire.

Le PSG retrouvera le Barça, Veszprem et Kiel

C'est ainsi que les quelques rencontres restantes se dérouleront sous une « bulle » sanitaire et se joueront également à huis clos. Les différentes équipes encore engagées devront donc se soumettre à des règles strictes, dans le but d'éviter au maximum toute contamination au Covid-19. A noter que ce fameux Final 4 est en mesure de pouvoir se tenir, grâce notamment au protocole sanitaire mis en place par la Fédération européenne de handball. En effet, à compter de ce mercredi et jusqu'au 10 janvier prochain, au moins, l'Allemagne s'apprête à remettre en vigueur un confinement partiel, en raison du nouveau coronavirus. A ce propos, il est actuellement hors de contrôle, selon Markus Söder, le dirigeant de la Bavière. Dans le communiqué de l'organisation de l'épreuve, Michael Wiederer, le patron de l'EHF, s'exprime, notamment en ces termes : « Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires sur place, ainsi que les autorités sanitaires locales, et suivons toutes les recommandations. » Ce Final 4 mettra aux prises le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Veszprem ainsi que Kiel.