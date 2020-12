Ligue des Champions (H) : Kiel rejoint le Barça

Après 2000 et 2010... 2020 ! Pour la troisième fois en vingt ans, Barcelone et Kiel s'affronteront en finale de la Ligue des Champions de handball, ce mardi à Cologne ! Après la victoire du Barça contre le PSG dans la première demi-finale, le club allemand s'est quant à lui débarrassé de Veszprem après un match extrêmement serré, remporté 36-35 après prolongation ! Les deux équipes, qui avaient fait match nul il y a deux mois en phase de poules de la Ligue des Champions 2020-21, ont un niveau quasi-équivalent, et cela s'est encore vu ce lundi soir. Kiel a pourtant assez largement dominé la première mi-temps, en menant même 17-10 à la 25eme minute, et encore 18-13 à la pause. La qualification allemande semblait en bonne voie, mais les Hongrois ont réussi un magnifique come-back, égalisant à 24-24 à la 45eme minute. Veszprem menait de quatre buts à dix minutes de la fin

Sur sa lancée, Veszprem a même mené 28-24 à dix minutes de la fin, face à des Allemands à côté de la plaque. Mais Kiel a eu un sursaut d'orgueil et a enchainé avec un 5-0 pour mener 29-28 à la 55eme. Finalement, le temps réglementaire s'est terminé sur un score de 29-29, et il a donc fallu disputer une prolongation de dix minutes. Veszprem a réussi à mener 34-32 à l'issue des cinq premières minutes, mais Kiel est revenu à 34-34, puis le Français Kentin Mahé a marqué le but du 35-35 pour les Hongrois, et c'est finalement Niclas Ekberg qui a donné la victoire aux Allemands à 39 secondes de la fin. Sander Sagosen va donc bel et bien disputer la finale de la Ligue des Champions 2020, non pas sous le maillot du PSG, mais sous celui de Kiel ! Une finale dont le Barça, qui sera plus frais que son adversaire, partira favori, lui qui s'est imposé deux fois contre le club allemand en novembre (29-25 en Espagne, 26-32 à Kiel). Le PSG, quant à lui, jouera donc la médaille de bronze face à Veszprem, contre qui il n'a plus perdu depuis 2015 mais qu'il n'a plus affronté depuis trois ans.



Les marqueurs de Kiel : Pekeler (8), Ekberg (7), Sagosen (5), Duvnjak (4), Weinhold (3), Zarabec (3), Dahmke (3), Wincek (2), Reinkind (1)



Les marqueurs de Veszprem : Marguc (7), Borozan (7), Fathy Omar (5), Lekai (4), Mahé (4), Nenadic (2), Nilsson (2), Manaskov (2), Maqueda Peno (1), Moraes Ferreira (1)