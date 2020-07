Ligue des Champions (H) : Du lourd pour Nantes, le PSG s’en tire bien

These are the groups for the #ehfcl 2020/21 ⭐👊 pic.twitter.com/fDeeToK6v6

Des retrouvailles avec Abalo

Nantes rêve d'une "formidable épopée"

En attendant le Final Four de l’édition 2019-2020, auquel Nikola Karabatic et ses coéquipiers prendront part fin décembre, le PSG a découvert, tout comme Nantes, ses adversaires pour la saison 2020-2021 de la Ligue des champions,. Et si les Nantais ont hérité d’un groupe relevé, avec notamment, les trois autres équipes qui disputeront la victoire aux Parisiens à la fin de l’année, ces derniers s’en tirent beaucoup mieux.Dans le groupe A, les champions de France affronteront ainsi, comme en 2019-2020, Szeged et Flensbourg, mais aussi le Vardar Skopje, Kielce, le Mehskov Brest, le FC Porto et le club norvégien d’Elverum, avec qui vient de s’engager Luc Abalo après huit saisons dans la capitale., avec en plus du Barça, Kiel et Veszprem au sein de ce groupe B, Aalborg, le HC Motor Zaporizhia, le RK Celje et le HC Zagreb. Les deux équipes qui termineront en têtes seront qualifiées pour les quarts de finale, alors que celles classées de la 3à la 6à place devront en passer par les play-offs."Pour notre dixième campagne européenne consécutive, en intégrant cette nouvelle formule de la Ligue des champions à seulement 16 équipes, nous étions assurés d’affronter de grosses écuries. Sur le papier, il s’agit peut-être de la poule la plus relevée jamais intégrée par le club., sur le terrain comme en tribunes. Nous allons affronter pour la première fois Kiel et Veszprem, des équipes qui ont fait l’histoire de la Ligue des Champions. L’objectif sera de sortir des poules et d’obtenir le meilleur classement possible, pour espérer vivre une nouvelle formidable épopée. Les combats seront rudes, mais nous le savons : avec notre peuple violet, tout devient possible", a commenté le président nantais Gaël Pelletier sur le site de son club.