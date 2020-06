Ligue des Champions (H) : Des matchs en semaine et le Final Four toujours à Cologne

Si la saison 2019-2020 de Ligue des Champions masculine de handball se terminera seulement fin décembre avec le Final Four de Cologne, la Fédération européenne a déjà dévoilé les modalités de la saison 2020-21, quelques jours après avoir révélé la liste complète des clubs participants. La grande nouveauté de 2020-21, c’est que les matchs européens auront lieu le mercredi ou le jeudi (sauf le Final Four), ce qui va bouleverser le calendrier de Lidl Starligue, les rencontres du championnat de France ayant lieu en milieu de semaine depuis plusieurs années. La saison prochaine, la phase de poules (dont le tirage au sort aura lieu le 1er juillet) se déroulera avec deux groupes de huit équipes (contre deux groupes de huit et deux groupes de six dans la formule actuelle). Elle aura lieu du 16 septembre 2020 au 4 mars 2021.

La même formule chez les femmes

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale et les équipes classées de la troisième à la sixième place disputeront des barrages. Ces barrages auront lieu entre le 31 mars et le 8 avril 2021 et les quarts de finale entre le 12 et le 20 mai. Comme c’est le cas depuis 2010, le Final Four se déroulera à Cologne, dans une formule inchangée, avec les demi-finales le samedi 12 juin et la finale le dimanche 13 juin. Pour les femmes, la formule sera exactement la même, excepté le fait que toutes les rencontres se dérouleront le week-end et le Final Four aura lieu à Budapest (29-30 mai 2021). Des équipes françaises (le PSG et Nantes chez les hommes, Metz et Brest chez les femmes) seront-elles présentes aux Final Four de Cologne et Budapest ? Réponse dans un peu moins d’un an.