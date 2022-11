Ligue des champions : Fortunes diverses pour le PSG et Nantes

60' : C'est terminé ! Paris s'impose face à une belle équipe et confirme sa forme européenne ! Plus d'infos à venir !

La Ligue des champions de handball nous a offert deux affiches ce mercredi que l'on pourrait tout à fait retrouver en février prochain pour nos clubs de football français. PSG - Porto en C1 et Barça - Nantes en Ligue Europa. Deux tirages qui raviraient probablement les champions de France et les Canaris. Dans le domaine du handball,, les Parisiens n'ont toutefois pas survolé les débats face à des Portugais surprenants. Le Letton Deinis Kristopans a bien secondé son coéquipier avec 9 réalisations afin de toujours maintenir les Rouge et Bleu devant au score en seconde période.Plus discrets, Mathieu Grebille et Luka Karabatic se sont pour leur contentés d'un but chacun. Néanmoins, ceux-ci se satisferont aisément de ce 5eme succès consécutif du PSG en Ligue des champions, les rapprochant à une longueur du leader du groupe A, Veszprem. Un premier de classe invaincu, à l'instar du Barça dans le groupe B. Ce jeudi, l'ogre catalan n'a pas fait de sentiment contre Nantes (34-29), à l'image des nombreux Tricolores apportant leur pierre à l'édifice dans les rangs barcelonais., talonné de près par Timothey N'Guessan (5 buts). Les deux autres champions olympiques Dika Meme et Melvyn Richardson ont tous deux trouvé le chemin des filets à trois reprises.Les huit buts de Thibaud Briet, l'homme le plus prolifique de cette rencontre, n'ont pas suffi. Le "H" subit sa seconde défaite de la saison sur la scène européenne mais conserve la 3eme place du groupe B au bénéfice de ses quatre victoires déjà engrangées en six journées. Lors du prochain épisode, le 23 novembre, les Nantais se rendront chez leur premier poursuivant au classement, les Danois d'Aalborg.