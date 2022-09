Ligue des champions : Entrée en matière délicate pour Nantes

🏁 𝐅𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡

Logique respectée ce soir face au Vice Champion d'Europe.

Le HBC Nantes s'incline face à une belle équipe de Kielce.#KIELCEHBCN pic.twitter.com/eHRtxDEMSX



— HBCNantes (@HBCNantes) September 14, 2022

La campagne européenne de Nantes cette saison débute par un déplacement on en peut plus délicat à Kielce. Chez le vice-champion d'Europe, le H s'est bien battu et a fait bonne figure mais n'a pas créé l'exploit espéré (40-33). Aymeric Minne a même achevé la rencontre avec dix réalisations, le positionnant au sommet du classement des buteurs du jour. En face, les finisseurs sont nombreux et aucun ne se détache sérieusement. Trois éléments culminent à six buts et parmi eux on retrouve un des quatre Tricolores de la formation polonaise, Nicolas Tournat.Les compatriotes de Nicolas Tournat ne sont pas en reste car Dylan Nahi (4 buts), Nedim Remili (2 buts) et Benoît Kounkoud (1 but) ont également participé de manière active au succès de Kielce. Le HBC Nantes démarre mal mais aura toutefois l'opportunité de se rattraper le jeudi 22 septembre dans sa salle contre les Hongrois de Szeged, dans le cadre de la seconde journée du groupe B. L'autre représentant tricolore dans la compétition, le PSG, débutera son aventure continentale ce jeudi en Hongrie contre Veszprem (groupe A).