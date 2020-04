Le Final Four la saison prochaine, vraiment ?

La palme de l'idée la plus loufoque, durant cette triste période d'attente forcée, est assurément pour l'EHF. La Fédération Européenne a acté, dès le 25 mars, la tenue d'un Final Four de Ligue des Champions... la saison prochaine, chez les hommes comme chez les femmes.

Pour ces messieurs, ce devait être à la fin du mois d'août à Cologne. Finalement, ce serait en décembre, au vu de l'interdiction de rassemblement en Allemagne jusqu'au 31 août ! Et puisqu'un huis clos n'est pas souhaité... « Rien de nouveau dans le handball, regrette François-Xavier Houlet. La collaboration entre les instances nationales et internationales ne va pas depuis très longtemps. L'EHF ne peut pas se permettre de saison sans Final Four, c'est très inquiétant, très fragile économiquement. »

Notre consultant prévoit un scénario ubuesque, mais probable : «. Elohim Prandi n'a jamais disputé la Ligue des Champions, mais pourrait la gagner en deux matchs... C'est ridicule. D'autant que les ligues peuvent anticiper chacune dans leur pays, mais que l'EHF, c'est 18 nations qui n'en sont pas au même stade dans leurs championnats. Voilà, c'est le lot d'un sport qui est loin de s'être professionnalisé. »A trop vouloir anticiper... François-Xavier Houlet conclut : « Tout le monde attendait de voir ce qu'il en serait pour les JO. Deux jours après le report de Tokyo, l'EHF a communiqué. » L'absurdité Sagosen s'annonce d'autant plus probable que les huitièmes et quarts de finale, encore censés se disputer au mois de juin, n'ont quasiment plus aucune chance d'avoir lieu. Dans ce cas, les deux premiers de chaque poule pourraient se retrouver directement au Final Four, à savoir le Barça, Kiel, le PSG et Veszprém ! Enfin Victor Tomas, capitaine emblématique du Barça contraint de prendre sa retraite à la fin de la saison (à cause d'un problème cardiaque), serait lui privé du grand raout final.