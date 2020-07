Classement européen : La France cède le commandement à l'Allemagne

L’Allemagne repasse en tête. Alors que, grâce notamment au titre de Montpellier en 2018 et aux bonnes performances de Nantes et du PSG, la Lidl Starligue était le meilleur championnat européen au classement établi par l’EHF, la donne a changé. Permettant à la Fédération Européenne de handball de répartir les places en Ligue des Champions et en Ligue Européenne, ce « ranking » était dominé par le championnat de France mais, avec le seul PSG qualifié pour le Final Four de la saison 2019-2020 qui aura lieu en décembre prochain à Cologne, la Bundesliga a su s’engouffrer dans la brèche pour, de manière encore provisoire, reprendre cette première place... pour moins d’un point !

La Ligue Butagaz Energie garde sa place dans la hiérarchie



Mais ce Final Four, où se retrouveront le FC Barcelone, le PSG, Kiel et Veszprém à la suite de l’annulation des huitièmes et des quarts de finale en raison de la crise sanitaire, sera le juge de paix. En effet, un titre européen pour le club de la Capitale suffirait pour rendre à la Lidl Starligue le rang qui était le sien il y a encore peu de temps.

Un classement qui restera sans conséquence pour les clubs français à l’échelon européen avec une place directe pour le champion de France, quatre places pour la Ligue Européenne dont une pourrait être convertie en billet pour la Ligue des Champions. En ce qui concerne le « ranking » féminin, l’annulation du Final Four de la Ligue des Champions auquel Brest et Metz devaient participer voit la Ligue Butagaz Energie conserver sa cinquième place loin derrière la Hongrie et la Russie. En conséquence, le championnat de France féminin conserve sa place automatique en Ligue des Champions et trois billets pour la Ligue Européenne.