Bruce Grannec et Brak reçoivent dans l'émission Daxe et Zal, joueur pro et coach, qui ont signé avec l'équipe portugaise Betclic Apogee eSports apres leur départ du PSG eSports ! Egalement l'Humeur de Quento sur le theme "L'Etranger : bon plan ou pas ?" et toutes les dernières infos de la planète efoot !