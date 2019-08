Lorient prend la tête de la Ligue 2 ce vendredi soir. Forts de leur victoire (2-1) au MMArena face au Mans, complètement dépassé et bon dernier du championnat, les Merlus seront leaders à la fin de la 5e journée. Ils profitent du faux pas inattendu de Clermont à domicile contre Auxerre (1-1). Malgré l'ouverture du scores des Auvergnats par l'intermédiaire d'Adrian Grbic (21e), Auxerre est revenu au score par l'intermédiaire de son buteur Yannis Merdji (75e).

Toujours dans le haut du tableau, le Havre fait la bonne opération avec sa victoire à domicile contre Grenoble (3-1). Tino Kadewere est toujours dans une forme olympique, puisqu'il vient d'inscrire ses 7e et 8e buts de la saison en seulement 5 matches et ... 8 tirs cadrés. Une performance qui permet au HAC d'être à égalité avec Clermont et seulement à deux points de Lorient.

Dans le match qu'il ne fallait pas rater ce vendredi soir, Orléans et Rodez se sont séparés sur le score de 3-3. Les deux équipes ont livré un très beau football pour les spectateurs du Stadium de Toulouse, mais elles n'ont pas réussi à se départager au bout de 90 minutes. Les locaux restent dans la première partie de tableau, tandis qu'Orléans n'a toujours pas gagné cette saison.