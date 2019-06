"C’est que du bonheur." Nicolas Kocik, tout sourire au micro de beIN SPORTS, a bien résumé, en quelques mots, le sentiment des Manceaux après leur incroyable victoire à Ajaccio dimanche (0-2), arrachée au bout du temps additionnel, qui leur permet de retrouver la Ligue 2 six ans après et de signer une troisième montée successive.

Battus mardi à domicile par le Gazélec lors du barrage aller (1-2), les désormais ex-pensionnaires du National 1 n’avaient, de l’aveu, de Pierre Lemonnier "rien à perdre" en Corse, où ils ont bien cru que l’aventure allait s’arrêter. Mais Mamadou Soro Nanga a validé leur qualification à la 97e minute, grâce à un retourné acrobatique !

"Je suis plein axe, dos au but, et j’avais une seule chose en tête: faire un retourné. Je l’avais réalisé à deux reprises en championnat, mais le gardien l’avait arrêté à chaque fois… Et aujourd’hui c’est magnifique, c’est le plus beau jour de ma carrière… Je suis tellement ému je n’ai plus de mots", commentait l’un des héros du jour.

Kocick, "fautif", de son propre aveu, cinq jours plus tôt au MMArena, en est un autre, lui qui a arrêté un penalty de Wesley Jobello… à la 94e minute ! Les Sarthois, qui s’étaient vu refuser un but pour une position de hors-jeu (58e), menaient au score depuis cette réalisation de Rémy Boissier à la 73e minute et ont donc eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Les Ajacciens, qui n’auront été dans les trois derniers de Ligue 2 que lors de l’ultime journée, peuvent eux nourrir d'éternels regrets…