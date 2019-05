Lens ne s'arrête plus. Après leur succès aux tirs au but mardi sur le terrain du Paris FC (1-1 a.p., tab: 4-5), les hommes de Philippe Montanier ont gagné leur deuxième barrage en trois jours vendredi, à Troyes en prolongation (1-2). Yannick Gomis a vite ouvert le score (3e), mais l'expulsion de Leca combinée au penalty égalisateur de Bryan Pelé, en fin de première période (44e), semblait devoir sonner le glas des espoirs lensois. Après l'expulsion de Martins Pereira en seconde période et un retour à 10 contre 10, les visiteurs ont finalement marqué le but décisif par Banza à la 108e minute. C'est donc le RC Lens qui défiera le 18e de Ligue 1 dans un ultime barrage pour l'accession, avec match aller à Bollaert dans moins d'une semaine (le jeudi 30 mai) et le retour trois jours plus tard.