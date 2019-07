Grâce à un succès 3-0 sur Châteauroux, avec notamment un doublé de son nouveau numéro 9 Adrian Grbic (54e et 83e), Clermont a pris la tête de la Ligue 2, vendredi, en ouverture de la saison. L’Estac, pour la première de Laurent Batlles sur le banc, s’est imposé à Niort (0-2). Les promus Rodez et Chambly ont commencé par une victoire, respectivement contre l’AJA de Jean-Marc Furlan (2-0) et Valenciennes (1-0).

Guingamp a mené 2-0 au Roudourou, mais a fini par partager les points avec Grenoble (3-3). Caen a buté sur Sochaux du côté de Bonal (0-0). Enfin, Ajaccio et Le Havre, désormais entraîné par Paul Le Guen, se sont quitté dos à dos au terme d’une rencontre mouvementée (2-2).