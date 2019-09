Ils ne pouvaient sans doute pas rêver mieux... Vendredi soir, au moment de rendre visite à Chambly pour le compte de la 9e journée de Ligue 2, Christophe Pélissier et ses hommes ne s'attendaient sans doute pas à vivre une telle soirée. Le FC Lorient aurait déjà été tout heureux de l'emporter en terre camblysienne (0-1), face à un adversaire qui pouvait encore compter sur une défense de fer au début du mois avant d'encaisser sept buts coup sur coup sur les deux dernières levées du championnat, pour autant de défaites. Les Merlus ne se sont pas attardés sur la situation de la formation nordiste et son nouveau milieu de terrain Marvin Martin, et ont fait ce qu'il fallait pour valider une septième victoire cette saison, grâce à Yoane Wissa peu avant l'heure de jeu (59e). Premiers du classement avec 3 points d'avance sur le Havre avant cette 9e journée, les Lorientais ont conforté leur leadership, mais comptent désormais 5 points d'avance... sur l'AC Ajaccio.

Car la meute de prétendants a calé dans le même temps, et le mot est faible. Les Ciel et Marine ont, malheureusement pour eux, confirmé leur mauvaise passe actuelle jusqu'alors matérialisée par deux nuls consécutifs. Au stade Océane, le HAC de Paul Le Guen a concédé son premier revers de la saison, face à Châteauroux (0-1). Pour ajouter à cela, l'Estac est également passée à côté de son match, et a laissé Orléans triompher au stade de l'Aube (1-2). Les Valenciennois ont connu eux aussi une mauvaise fortune, dominés par l'AC Ajaccio en Corse (2-0). Dans son fief de Gaston-Montpied, Clermont a été muselé par l'AS Nancy-Lorraine (2-2). Autrement dit, toutes les équipes classées entre les 2e et 5e rang, en attendant le duel de samedi entre le Racing Club de Lens et le Paris FC, ont perdu des points.

Et voilà comment le FC Lorient creuse désormais un petit écart sur ses poursuivants, et se retrouve pisté par les insulaires ajacciens. Les Sang et Or auront donc tout intérêt à gagner à Bollaert-Delelis samedi, car ils prendraient place sur le podium au détriment des Havrais. Toutefois, les pensionnaires du Moustoir n'ont pas été les seules formations à réussir un joli coup ce vendredi. Ainsi, Sochaux, en l'emportant à Toulouse contre Rodez (0-2), remonte à une inespérée 5e place, et Grenoble, en enfonçant un peu plus la tête des Caennais sous l'eau (1-0), prend un peu d'air sur une zone rouge qui menace justement de plus en plus les Malherbistes.