Lens a remporté ce samedi à Bollaert l'affiche de Ligue 2 l'opposant à Lorient, sur la plus courte des marges (1-0). Le penalty victorieux de Mauricio envoie les Sang et Or en tête du classement. Le Racing partage néanmoins ce fauteuil avec Ajaccio et Troyes, la différence se jouant à la différence de buts ou au nombre de buts marqués. Les Merlus, 4e, possèdent un point de moins que ce trio.

Dans les autres rencontres de ce samedi, aucune équipe à domicile n'a réussi à s'imposer. Le Mans a gagné à Clermont (0-1), Sochaux s'est défait de Niort (0-2) et enfin, la lanterne rouge, le Paris FC, a ramené le point du match nul de Grenoble (0-0).