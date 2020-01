Troyes a beaucoup tenté dans cette rencontre avec notamment 9 tentatives rien que dans le premier acte. Mais si les Troyens ont pu se targuer d'une moyenne de possession plus avantageuse, ce sont bien les Havrais, avec un Tino Kadewere titulaire, qui trouvaient la faille sur le leur première occasion à la 22e minute. Bien mis sur orbite par un bon ballon signé Jean-Pascal Fontaine, Barnabas Bese tentait et réussissait un beau tir sur lequel Gauthier Gallon ne pouvait tien faire. Dans une rencontre ouverte, les visiteurs réagissaient peu avant le repos, quand un pointu signé Rominigue Kouamé finissait sa course sur la barre du HAC.







Au retour des vestiaires, Gauthier Gallon se couchait bien devant une tentative de Kadewere, tandis que Mathieu Gorgelin repoussait une tête de Mambo. À dix minutes du terme, une tête de Kouyaté sur corner frôlait le poteau adverse. En fin de rencontre, les locaux se regroupaient dans leur camp afin de cadenasser le résultat. Et plus rien n’allait être marqué dans ce match malgré un csc de Bese, logiquement annulé par l'arbitre. 1-0, score final. Cette affiche importante entre le Havre, désormais 5ème, et Troyes, 4ème a donc désigné son lauréat.