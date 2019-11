Le 30 août dernier, Le Havre s'est distingué signé un succès probant sur la pelouse de son voisin et rival caennais (0-3). Un résultat qui a donné encore plus de relief à l'excellent début de saison des joueurs de Paul Le Guen, alors installés dans les hauteurs du classement. Sauf que les Normands ont ensuite peu à peu perdu pied, enchaînant au total huit matchs de championnat sans la moindre victoire, sans oublier une élimination peu glorieuse à domicile contre Dunkerque en Coupe de France (1-3). La série noire a finalement duré un peu moins de trois mois, puisqu'elle a touché à son terme ce lundi soir. Opposés à Guingamp, les Havrais ont d'abord tâtonné lors d'un premier acte qui ne restera pas dans les annales. Avant de faire la différence au retour des vestiaires, par l'intermédiaire d'Eric Junior Dina Ebimbe (54eme), Jean-Pascal Fontaine (61eme), Jamal Thiaré (70eme) et Tino Kadewere (90eme, s.p.), qui a alourdi la note (4-0). Au classement, le HAC remonte au 6eme rang, avec deux points de plus que l'EAG (9eme).