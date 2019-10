Le Racing Club de Lens a laissé échapper lundi soir, à l'occasion du match de clôture de la 11e journée de Ligue 2 contre l'AJ Auxerre, une belle opportunité de mettre la pression sur le leader lorientais. Les résultats enregistrés ce week-end par les Merlus, Sochaux ou Le Havre pouvaient permettre aux Sang et Or de revenir à une unité des Morbihanais en cas de succès au détriment des Icaunais.

Sauf que les Artésiens sont restés muets à domicile, contre Mickaël Le Bihan et ses coéquipiers (0-0), et mettent ainsi fin à une série de quatre rencontres victorieuses de rang. Les Bourguignons se satisferont sans doute de ce partage des points à l'extérieur, même si un succès aurait pu leur permettre de se rapprocher du podium. Les Lensois restent eux au deuxième rang, à trois longueurs de la première place, et avec deux petits points d'avance sur les Lionceaux, troisièmes.