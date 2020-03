Communiqué officiel - COVID19 : " Un joueur du groupe professionnel et un du Centre de Formation touchés par le Coronavirus - COVID19. Ils sont en situation de confinement et suivis de près par la cellule médicale du club."

Un jeune du centre de formation également contaminé

Sans citer le nom du malade, Troyes a révélé vendredi soir qu’un joueur de son effectif professionnel a été contaminé par le Coronavirus. Selon l’Est Eclair, il s’agit de l’attaquant sud-coréen Hyun-Jun Suk (28 ans). Ce dernier devientL’ancien rémois ne se sentait pas bien et des examens médicaux lui ont été soumis. Des tests qui se sont donc révélés être positifs.Outre Suk, un joueur du centre de formation a aussi été atteint par cette maladie. À travers un communiqué, l’ESTAC a fait savoir : « Le club précise que ces deux cas avérés sont suivis de près par la cellule médicale qui s’assure que tout soit mis en œuvre pour qu’ils soient soignés de la meilleure des manières. Conformément aux recommandations de l'ARS ces deux joueurs ont été immédiatement placés en confinement à leurs domiciles. »Pour rappel, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été suspendus par la LFP vendredi matin. Pour la plupart des équipes professionnelles, il n’y a pas d’entrainement non plus.