Tino Kadewere, une caution pour viser la Ligue 1

Et si le véritable coup du mercato hivernal avait été réalisé par Le Havre ? En vendant Tino Kadewere à Lyon mais en se le faisant prêter dans la foulée, le club normand a touché 12 millions et conservé le meilleur buteur du championnat de Ligue 2. Une perte évitée, ou en tout cas différée qui permet au HAC de préserver ses chances de montée. Cinquième avant la 22eme journée de Ligue 2, le club doyen est toujours dans la course pour retrouver l'élite après onze saisons au purgatoire. Si Tino Kadewere garde la même efficacité et surtout la même envie tout au long de la seconde moitié de saison, le groupe dirigé par Paul Le Guen devrait être sur le podium ou très proche à la 38eme journée. L'entraîneur n'a d'ailleurs aucun doute au sujet de la mentalité de son buteur. « Jamais je n'ai entendu Tino dire qu'il tenait absolument à partir dès maintenant. J'ai même envie de le remercier quant à la façon dont il s'est comporté durant les discussions avec Lyon. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il finira la saison avec un état d'esprit toujours aussi exemplaire. Je lui fais entière confiance. » a déclaré l'ancien coach du PSG et de l'OL en conférence de presse le week-end dernier. S'il a raison, les défenses de Ligue 2 doivent se préparer à subir le Zimbabwéen pendant encore six mois. Et les supporters havrais peuvent avoir de l'espoir. Entre 2010 et 2019, l'équipe du meilleur buteur de la saison de Ligue 2 est montée en Ligue 1 à six reprises.

Tino Kadewere s'éclate face aux gros

Après avoir marqué 18 buts sur la phase aller, combien arrivera-t-il à en mettre sur la phase retour ? La réponse à cette question conditionnera le destin du Havre. L'ancien joueur de Djurgarden est une véritable machine à buts. Il a été impliqué sur 70% des réalisations normandes cette saison. Titulaire à chaque match, il a été incontournable dans le jeu de son équipe. Il a été décisif lors de 15 des 21 journées de Ligue 2. Le bilan du HAC quand l'attaquant de 24 ans ne fait pas la différence ? Trois défaites, deux nuls et une victoire avec un seul but sur ces six matchs. Dire que Le Havre est Kadewere-dépendant n'est pas réducteur, c'est une évidence. Au stade Océane, l'objectif Ligue 1 passe forcément par un grand Kadewere. C'est d'autant plus vrai que le natif d'Harare est particulièrement en réussite face aux équipes du haut de tableau. Il a marqué contre les quatre autres membres du top 5. Avec six buts et une passe décisive, le buteur havrais a permis à son équipe de rester invaincue contre les clubs actuellement devant au classement. Un impact important avant de retrouver ces mêmes formations lors de la phase retour, quand l'enjeu est décuplé. La preuve que se faire prêter un joueur qui n'a même pas besoin d'un temps d'adaptation, c'est vraiment un bon plan !