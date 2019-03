Sur un nuage, Orléans stoppe la série de Lorient

Ce samedi, en match décalé de la 27e journée de Ligue 2, Orléans a brisé au Moustoir la série impressionnante des Lorientais sur un score fleuve (1-3). Alors qu'ils restaient sur cinq victoires consécutives, les Merlus (3e) ont manqué l'opportunité de revenir à deux points de Brest, 2e.

Les hommes de Mickaël Landreau ont sauvé l'honneur en toute fin de rencontre par l'intermédiaire de Pierre-Yves Hamel sur penalty (90e+2). Avant cela, les Orléannais ont fait la différence grâce à un but contre son camp de Felipe Saad (34e), Ousmane Cissokho (43e) et Thomas Ephestion (49e).

Le club du Loiret poursuit de son côté sa belle série de trois succès de rang et de six rencontres sans défaite en championnat. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle bondissent à la 7e place, à neuf unités de leur victime du jour et donc du podium.