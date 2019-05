Sochaux, Ajaccio et Auxerre sauvés

Virtuel barragiste avant la dernière journée de Ligue 2, le FC Sochaux-Montbéliard s’est sauvé grâce à une victoire à domicile, mais à huis clos, devant Grenoble (3-1), vendredi. Les Lionceaux finissent 16e.

L’AC Ajaccio a pris un point à Troyes (0-0) et assure son maintien, alors que l’AJ Auxerre, également en danger, s’est contenté d’un résultat nul contre Valenciennes (1-1) pour échouer en 15e position.

Le Gazélec, défait à Paris (1-0), est 18e et défiera Le Mans en barrages, mardi 28 mai (au MMArena) et dimanche 2 juin (à Ajaccio). Béziers, avant-dernier et vainqueur de Nancy (3-0), est relégué en compagnie du Red Star.